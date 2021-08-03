تراند الفن: الركبة عورة.. رمضان عبدالرازق يوضح حكم صلاة الرجل مرتدياً “الشورت” (فيديو)

كتب- محمد قادوس:

هل يجوز لبس شورت للرجال في الصلاة؟.. سؤال تلقاه الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، قال في إجابته: قبل ما أوضح الحكم الشرعي، فالإنسان عليه ان يعرف انه في صلاته يكون واقف بين يدي الله، ضاربا مثلًا وهذا ليس عيبا في أحد، ولكن علينا ان نتخيل عندما يقول لي شخص ان وزيرا ما منتظرك ومدة اللقاء ربع ساعة فيقوم هذا الشخص بلبس أفضل الملابس عنده ويكون لبسه كله جديد في جديد، فما بالك أيها العبد وأنت تصلي ستقابل ربنا، نعم الله- عز وجل- غني عن هذه المظاهر، فأين الأدب مع الله تعالى.

وأضاف عبد الرازق، أثناء لقائه ببرنامج،” الدنيا بخير” المذاع عبر فضائية” الحياة”، أنه ينبغي على المسلم، رجلا كان او امرأة، عندما يقف بين يدي الله عليه ان يكون ساترا لعورته تماما لتصح صلاته، وان تكون هذه الملابس أيضا غير مجسمة للعورة.

وأشار عضو اللجنة العليا إلى أنه يستنكر من بعض الشباب وهو داخل يصلي في المسجد يكونون مرتدين التي شيرت قصير فعندما يركع جزء من ظهره يظهر وعندما يسجد يحصل نفس الكلام فهذا لا يجوز لأن هذا يكون قد أظهر جزءا من عورته وربما تبطل صلاته، موضحا أن الحد الأدنى لعورة الرجل من السرة إلى ما تحت الركبة، فتكون الركبة أيضا عورة.