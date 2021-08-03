تراند الفن: أصالة تهنئ ابنتها شام بعيد ميلادها :”أغلى ما أملك”

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:10 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة
كتبت- بهيرة فودة:
هنأت المطربة السورية أصالة نصري، ابنتها شام الذهبي بعيد ميلادها، الموافق اليوم 3 أغسطس الجاري.
ونشرت أصالة صورة شام، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت :”هي أغلى ما أملك وهي كل نساء الدنيا مجتمعات، هي السند والأحن والأوفى والأطيب والأغلى، هي كل عمري وهي روحي ولا يوجد كلمة تعبر أو تناسب صاحبة العيد اليوم دنياي شام”.
وأضافت :”ادعوا لها بأيام حلوة متلها وبكل سنة تحلي وتحقق كل أحلامها ويحفظها ويحفظكم حبايبي الطيبين”.
يذكر أن آخر ألبومات النجمة أصالة نصري “لا تستسلم”، باللهجة الخليجية، وضم 20 أغنية، عام 2020.
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