تراند الفن: 1000 طالب تقدموا للالتحاق بها.. “التعليم” و”السويدي الفنية” تطلقان مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كتب- أسامة علي:

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك مع أكاديمية السويدي الفنية لإطلاق وتشغيل مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد بتمويل من شركة إيني الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الصناعية.

وأفادت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنها ستقام في إحدى المدارس القائمة في بورسعيد بعد تطويرها وتحديثها وإمدادها بكل المعامل والأدوات والتجهيزات الفنية اللازمة طبقًا لأعلى المعايير العالمية في التعليم الفني والتدريب المهني المتخصص.

وقع البروتوكول الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وحنان الريحاني، الأمين العام لمؤسسة السويدي إلكتريك، والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية.

وقال الدكتور عمرو بصيلة إن هذا البروتوكول هو مكمل للبروتوكول الذي تم توقيعه في 18 يونيو 2021 بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ لتنفيذ مشروعات لدعم وتطوير التعليم الفني في محافظة بورسعيد ضمن المساهمة المخصصة من مشروع حقل ظُهر في التنمية المجتمعية بالمحافظة، والتي تأتي كواحدة من المبادرات التي ينفذها المشروع بالمحافظة منذ بدايته عام 2017، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركتي أيوك “إيني” والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” في مارس عام 2017؛ لتنفيذ مبادرات اجتماعية وصحية بمحافظة بورسعيد.

وأضاف بصيلة أن الوزارة تسعى إلى التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية تتخصص بمجال نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، ومجال تشغيل وصيانة معدات الطاقة، بالإضافة إلى مجال الصيانة الكهربائية، وهي ثاني مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمحافظة بورسعيد، وتقدم للالتحاق بها ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة ممن أتموا الشهادة الإعدادية بمجموع يزيد على 230 درجة من أبناء محافظات القناة (السويس، بورسعيد، الإسماعيلية).

وأوضحت حنان الريحاني أن مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد تسعى لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، وتستهدف اجتذاب وتدريب ما لا يقل عن 264 طالبًا وطالبة سنويًّا (20٪ منهم على الأقل من الفتيات)؛ بحيث يصل إجمالي عدد الطلاب الذين سيتم منحهم فرصة تعليمية في المدرسة إلى 1056 طالبًا وطالبة خلال 4 سنوات هي فترة اتفاقية التعاون، سواء للتدريب على برامج التوظيف أو بناء قدرات القوى العاملة الحالية أو التدريبات للعاملين على نفقتهم الخاصة.

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يهدف إلى تشغيل مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية من خلال أكاديمية السويدي الفنية التابعة لمؤسسة السويدي إلكتريك، لتكون أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تطلقها أكاديمية السويدي الفنية ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، لتطبيق المناهج وَفق نظام الجدارات ولإنشاء وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة المدرسة، وأيضًا لتأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المدعومة بالتطبيق العملي؛ لتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة قادرة على مواكبة سوق العمل.