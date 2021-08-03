تراند الفن: العثور على زعيم منظمة بيلاروسية مشنوقا في منفاه بكييف

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كييف – (د ب أ):

أعلنت الشرطة الأوكرانية أنها عثرت على جثة ناشط بيلاروسي في العاصمة كييف، بعد يوم من الإبلاغ عن اختفائه.

وتم العثور على فيتالي شيشوف مشنوقا في حديقة بالقرب من منزله بالعاصمة الأوكرانية.

وكان شيشوف يقود منظمة غير ربحية مقرها كييف، وقد ساعدت عددا من الوافدين الجدد الذين فروا من بيلاروس على الاستقرار في أوكرانيا.

كما تم العثور على متعلقات شخصية وهاتفه المحمول بالقرب من الجثة.

وكانت منظمة شيشوف، “البيت البيلاروسي في أوكرانيا”، أبلغت عن اختفائه أمس الاثنين، حيث لم يعد إلى بعد خروجه للركض.

وقالت شرطة كييف إنها فتحت تحقيقا بشأن الحادث، بما يشمل احتمال وقوع جريمة قتل.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، قال شيشوف لبعض الأشخاص إنه يشعر بالاضطهاد بشكل متزايد.

كان شيشوف فر إلى أوكرانيا العام الماضي خوفا على سلامته، بعد احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة شارك فيها، وفقا لما ذكرته المنظمة.

ووصف رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، وفاة شيشوف بالـ”مروعة”.

وغرد ساسولي عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “استهداف النشطاء من بيلاروس في دولة ثالثة تصعيد خطير”.

ورحبت المفوضية الأوروبية بالتحقيق الذي تجريه أوكرانيا في هذا الشأن، وقالت إنها تتوقع أن يساهم ذلك في الوقوف على حقيقة حادث “الموت المؤسف للغاية”.

وفرت أعداد كبيرة من مواطني بيلاروس إلى الخارج هربا من إجراءات صارمة اتخذتها حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.