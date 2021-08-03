تراند الفن: مقارنة ثلاثية| بيجو 5008 وسكودا كودياك وسيات تاراكو في تحدى الـ7 راكب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كتب – أحمد خالد: ظهرت عدة اختيارات مؤخرا بالسوق مصري ضمن سيارات فئة الكروس أوفر ذات 7 مقاعد حيث قدمت بيجو سيارتها ٥٠٠٨ وتبعتها سكودا بإطلاق كودياك ثم أتت سيات تاراكو. وفي هذا الموضوع نعقد مقارنة تفصيلية بين السيارات الثلاثة بما يتضمن المحركات والأداء ومواصفات الأمان وتجهيزات الفئات وأسعارها. المحركات و الأداء: تمتلك بيجو 5008 محرك 1600 سي سي 4 سلندر مع تربو لتوليد قوة 165 حصان وعزم 240 نيوتن.متر بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات لتنطلق رسميا من الصفر إلى 100 كم/س خلال 9.2 ثوان. بينما حصلت سيات تاراكو وسكودا كودياك على محرك سعة 1400 سي سي تربو 4 سلندر بقوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر و اتصل بناقل حركة DSG 7 سرعات حيث تنطلق كودياك من الصفر إلى 100 كم/س خلال 9.7 ثوان بنسخة الخمس كراسي و9.9 ثوان لنسخة السبع كراسي بينما تتسارع سيات تاراكو رسميا من الصفر إلى 100 كم/س خلال 9.4 ثوان. لمزيد من المعلومات اضغط هنا

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