تراند الفن: مركز العنف الأسري يوضح المقصود بـ«التهديد بالإيذاء» حسب نظام الحماية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:10 مساءً - أوضح مركز بلاغات العنف الأسري، المقصود بالتهديد بالإيذاء حسب نظام الحماية.

وقال المركز، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن التهديد بالإيذاء حسب نظام الحماية، هو كل قول أو فعل يصدر من شخص تجاه شخص آخر من شأنه إلقاء الخوف في النفس”.

وفي وقت سابق شدد مركز بلاغات العنف الأسري، على أن تصوير الأشخاص دون رغبة منهم ونشر الصور على مواقع التواصل، أحد أنواع العنف والتنمر الإلكتروني.

وأكد المركز أن ذلك السلوك يعد شكلا من أشكال الإساءة النفسية التي نص عليها نظام حماية الطفل في مادته الثانية.

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