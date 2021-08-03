تراند الفن: برلماني عن افتتاح “سايلو فودز”: السيسي يهتم بتوفير الغذاء الصحي للمصريين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:13 مساءً - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” بمدينة السادات، وعددًا من المشروعات بمدن الدلتا، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار اهتمام الرئيس بتوفير الغذاء الصحي للمصريين.

وأكد توفيق، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، أهمية ما تطرق إليه الرئيس السيسي بشأن الزيادة السكانية، ومواجهة السمنة بين الطلاب التي يعانيها نحو ٤ مليون طالب، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو ٨ ملايين طالب، وأيضًا التقزم الذي يعاني منه نحو ١.٣ مليون طفل، مشيرًا إلى تلك الظواهر السلبية تأتي نتيجة سلوكيات غذائية غير صحية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة نشر الثقافة الغذائية السليمة؛ لا سيما للأطفال، نظرًا لخطورة آثارها على المجتمع في بناء أجيال غير قادرة صحيًّا على العمل والإنتاج، بل وتعاني الأمراض المختلفة.

وأوضح توفيق أن الأسرة المصرية عليها دور كبير في متابعة أبنائها وسلوكايتهم الغذائية وممارستهم الرياضة.

وحذر النائب من خطورة الزيادة السكانية، مطالبًا بزيادة حملات التوعية المجتمعية في هذا الإطار، ومؤكدًا أنها تلتهم خطوات التنمية بالبلاد.

وثمن توفيق توجيه الرئيس السيسي بالوصول إلى منتج غذائي متكامل يحقق التوازن في الأسعار، من خلال تلك المصانع والمشروعات القومية التي يقوم بها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي علَّق، على هامش افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية بالسادات اليوم، على ضرورة التصدي للأزمة السكانية والتحكم في الإنجاب، بقوله: “نحن أمناء وشرفاء ومأمونون على حياة الناس وعملهم ومصائر شعوبنا.. وليس على أنفسنا فقط”.