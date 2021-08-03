تراند الفن: بالصور.. بنتلي تزود أيقونتها “بنتاجيا” بأكبر جنوط كربونية في العالم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:13 مساءً - كتب – محمد جمال:

تعاونت بنتلي مع شركة “Bucci Composite” الإيطالية لتطوير جنوط مقاس 22 بوصة من ألياف الكربون خفيفة الوزن لسيارة بنتايجا، وهي أكبر عجلات كربونية تم وضعها في موديل إنتاجي حتى الآن.

وقالت الشركة البريطانية الرائدة في صناعة السيارات الفارهة إن الجنوط الجديدة من شأنها أن تخفض وزن السيارة بمقدار 24 كيلو جرام على الأقل، ويمكن شرائها عبر قسم “مولينر” للطلبات الخاصة الأكثر فخامة لبنتلي.

وأشارت بنتلي أن الجنوط الكربونية تتفوق على جنوط الألمنيوم في أثناء الضغط على الفرامل، بالإضافة إلى التحكم بالتوجه والثبات والسلامة العامة وطول العمر ضمن مميزات أخرى.

ويمكن شراء العجلات الكربونية الجديدة ضمن حزمة مكونات خارجية خاصة من ألياف الكربون. ولم تكشف بنتلي حتى الآن عن أسعار الجنوط الكربونية الجديدة.