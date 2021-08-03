تراند الفن: يد مصر تحقق إنجازا تاريخيا بإقصاء ألمانيا والتأهل لنصف نهائي الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:13 مساءً - كتب- محمد مصطفى:

نجح المنتخب المصري في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، بعد الفوز الكبير أمام ألمانيا بنتيجة 31-26.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول نتيجة 16 -12، قبل أن يزيد الفارق في الشوط الثاني لـ6 أهداف.

ونجح الفراعنة في التأهل للمرة الأولى في التاريخ إلى نصف النهائي، حيث نجح المنتخب في تحقيق المركز الأفضل في تاريخه بدورة أتالانتا 1996، حين حصد الفراعنة المركز السادس.

وتألق كريم هنداوي، حارس مرمى المنتخب المصري، ودافع عن مرماه، ليتيح الفرصة لنجوم المنتخب علي زين، ومحمد سند، ويحيى الدرع، ويحيى خالد، وأحمد الأحمر، وممدوح هاشم في تسجيل الأهداف في شباك ألمانيا.

ويلتقي المنتخب المصري أمام فرنسا بنصف النهائي، فيما يلتقي على الجانب الآخر المنتخب الدنماركي أمام إسبانيا.

تفاصيل المباراة:

استطاع المنتخب المصري أن يتقدم في الدقائق الأولى بنتيجة 6-1، وسط تألق كريم هنداوي الذي تصدى لـ3 كرات، ساهمت في تقدم المنتخب المصري.

سجل بعدها المنتخب الألماني هدفا، ليظل الفارق 4 أهداف حتى وصلت النتيجة 11-7.

ارتبك المنتخب المصري لدقائق ونجح المنتخب الألماني في تضييق الفارق لهدفين بنتيجة 12-10.

عاد المنتخب المصري وتألق عن طريق محمد سند، ويحيى خالد، ويحصل لاعب المنتخب الألماني على إيقاف دقيقتين لينجح المنتخب المصري في توسيع الفارق في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي بنتيجة 16-12.

حافظ المنتخب على فارق الـ4 أهداف أول 4 دقائق من الشوط الثاني، وسط تألق كريم هنداوي الذي صدى للكرة ومتابعتها من لاعب الدائرة الألماني.

زاد الفارق لـ5 أهداف عن طريق يحيى خالد، ليعود كاتونجا للتألق ويحافظ على فارق الـ5.

وفي الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني، سدد يحيى الدرع كرة قوية في وسط المرمى تصدى لها الحارس الألماني، وبعدها تمريرة خاطئة من يحيى خالد ليقلص الألمان الفارق لـ3 أهداف في كرتين مرتدتين.

استغل بعدها الفراعنة النقص العددي في صفوف ألمانيا ليزيد الفارق مرة أخرى ما بين 4 و5 أهداف.

وجاءت الدقيقة 22 من الشوط الثاني، ليزيد محمد سند الفارق لـ6 أهداف، ويتألق هنداوي ليزيد الفارق لـ7 أهداف عن طريق أحمد الأحمرمن رمية جزائية، لتستمر الدقائق الأخيرة بنفس الفارق حتى انتهت المباراة بنتيجة 31-26.