تراند الفن: أشد حرارة منذ 5 سنوات.. دراسة تكشف بالمقارنة أسباب ارتفاع الطقس وموعد التحسن

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:13 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن إجراء دراسة أجرتها عن فصل الصيف عام 2021 ومقارنته بخمسة أعوام ماضية.

وأوضحت الهيئة أن الدراسة المناخية الناتجة عن قاعدة البيانات المسجلة من المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مختلف محافظات الجمهورية، خلال النصف الأول من فصل الصيف، يتضح أن صيف 2021، هو الأكثر سخونة وحرارة مقارنة بالخمسة أعوام الماضية منذ 2017، حيث سجلت درجات الحرارة هذا العام أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 – 4 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن يكون النصف الأول من شهر أغسطس هو الأشد حرارة منذ بداية فصل الصيف 2021 وحتى الآن، حيث تتراوح درجات الحرارة فيها بين 34 – 36 درجة على السواحل الشمالية، و40 ـ 42 درجة وعلى القاهرة والوجه البحري، و44 ـ 45 درجة على جنوب البلاد، ويتزامن مع ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت الدراسة إلى أن العديد من دول الشرق الأوسط وجنوب أوروبا تواجه موجة شديدة الحرارة قد تتجاوز فيها الحرارة 45 درجة على بعض المدن.

وأوضحت أنه اعتبارا من النصف الثاني من شهر أغسطس من المتوقع أن تعود درجات الحرارة تدريجيا إلى المعدلات الطبيعية على الأنحاء كافة.

مقارنة بين أعلى درجات الحرارة تم تسجيلها في الظل على النحو التالي:

القاهرة:

صيف عام 2017 درجة الحرارة 38 – 40، صيف عام 2018 درجة الحرارة 37 – 38، صيف عام 2019 درجة الحرارة 38 – 39، صيف عام 2020 درجة الحرارة 35 – 38، صيف عام 2021 درجة الحرارة 38 – 42 درجة مئوية.

الإسكندرية:

صيف عام 2017 درجة الحرارة 31 – 35، صيف عام 2018 درجة الحرارة 30 – 37، صيف عام 2019 درجة الحرارة 31 – 32، صيف عام 2020 درجة الحرارة 31 – 32، صيف عام 2021 درجة الحرارة 32 – 36 درجة مئوية.

مطروح:

صيف عام 2017 درجة الحرارة 31 – 35، صيف عام 2018 درجة الحرارة 30 – 32، صيف عام 2019 درجة الحرارة 30 – 32، صيف عام 2020 درجة الحرارة 30 – 32، صيف عام 2021 درجة الحرارة 32 – 40 درجة مئوية.

شرم الشيخ:

صيف عام 2017 درجة الحرارة 40 – 42، صيف عام 2018 درجة الحرارة 39 – 40، صيف عام 2019 درجة الحرارة 39 – 41، صيف عام 2020 درجة الحرارة 39 – 41، صيف عام 2021 درجة الحرارة 42 – 44 درجة مئوية.

أسيوط:

صيف عام 2017 درجة الحرارة 40 – 44، صيف عام 2018 درجة الحرارة 40 – 44، صيف عام 2019 درجة الحرارة 40 – 41، صيف عام 2020 درجة الحرارة 38 – 42، صيف عام 2021 درجة الحرارة 40 – 44 درجة مئوية.

الأقصر:

صيف عام 2017 درجة الحرارة 42 – 45، صيف عام 2018 درجة الحرارة 42 – 45، صيف عام 2019 درجة الحرارة 42 – 43، صيف عام 2020 درجة الحرارة 42 – 43، صيف عام 2021 درجة الحرارة 42 – 45 درجة مئوية.

وأشارت الدراسة، إلى أن السبب في ارتفاع درجات الحرارة هذا العام، يرجع إلى التغيرات المناخية التي أثرت على العالم أجمع، حيث تشير التقارير الدولية لشهر يونيو 2021، إلى أن بعض المدن في كندا قد سجلت 50 درجة مئوية في الظل وفي الكويت وصلت درجة الحرارة إلى 54 درجة وفي العراق لـ 52 درجة مئوية.