تراند الفن: السفير الأمريكي في بغداد: العلاقة مع العراق لن تتأثر بتغيير الإدارات في البيت الأبيض

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:13 مساءً - بغداد – أ ش أ

أكد السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، أن العلاقة مع العراق لن تتأثر بتغيير الإدارات في البيت الأبيض، مشيرا إلي أهمية استمرار دعم العراق.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء “نينا” أن ذلك جاء خلال مشاركة السفير الأمريكي ضمن سلسلة الجلسات الحوارية الاستراتيجية الدورية، التي عقدتها مستشارية الأمن القومي العراقي وبحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

وقدم السفير الامريكي، خلال الجلسة الحوارية، إيجازا عن طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين العراق وأمريكا، والمستجدات التي حدثت في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدا أهمية تطوير العلاقة مع العراق والاهتمام به، لاهميته الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

وأوضح تولر، أن الدعم الذي ستقدمه واشنطن للعراق، سيكون من خلال تخصيص الأموال لدعم الإعمار والاستقرار في المناطق المحررة، مشيرا إلى أن الدعم الأمني سيكون لتمكين كافة القوات الأمنية العراقية من أداء مهامها في مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية.

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أهمية الاستفادة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لتطوير القطاع الصحي والتعليمي والطاقة، موضحا أن ما شهدته الجولة الرابعة من الحوار مع واشنطن كان إيجابيا ويصب في مصلحة العراق وشعبه.