تراند الفن: الكنيسة: فتح باب القبول لدفعة جديدة بإكليريكية الأنبا رويس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:13 مساءً - أدمن ‏33 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة

كتب- مينا غالي: أعلنت الكلية الإكليريكية بالقاهرة (الأنبا رويس)، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الدارسين للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بالنظامين النهاري والمسائي للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية. وفُتِح باب تقديم مستندات طالبي الدراسة في القسم النهاري بداية من أمس الاثنين ويستمر حتى الثلاثاء ١٧ أغسطس، بينما يبدأ للقسم المسائي من يوم الاثنين الموافق ٢٢ أغسطس حتى الجمعة ١٧ سبتمبر. وينشر مصراوي تفاصيل خطوات التقديم والمستندات المطلوبة له في المنشور المرفق:

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