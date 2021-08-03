تراند الفن: مجلس أمناء البورصة للتنمية يعتمد حزمة مساعدات مالية لـ 4 مؤسسات أهلية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:13 مساءً - كتبت – شيماء حفظي:

اعتمد مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة في اجتماعه الثالث بتشكيله الجديد، حزمة مساعدات مالية لتنمية المجتمع المصري توجه لعدد من الجمعيات الأهلية والمستشفيات لتعزيز أنشطتهم المجتمعية، دعماً للاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة لكل المصريين.

تضم قائمة الجمعيات الأهلية والمستشفيات المستفيدة من المخصصات المالية، مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، ومؤسسة شبرا الخير، وكذلك التبرع لمستشفيات جامعة عين شمس لإنشاء وحدة لمناظير جراحة العمود الفقري، والمشاركة في إنشاء وتجهيز عدد من المدارس المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

فيما يضم التشكيل الجديد لمجلس الأمناء لمؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة قامات بخبرات متنوعة، برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعضوية الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب المهندسة سارة البطوطي عضو المجلس الرئاسي الاستشاري للتنمية المستدامة.

كما يضم التشكيل يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للتنمية المستدامة، ومنى ذو الفقار الشريك المؤسس لمكتب ذو الفقار، والدكتور وجيه أمين نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد عبد العزيز الأمين العام، ومحمد يحيى أمين الصندوق.

وشهد الاجتماع مناقشة مقترح استراتيجية عمل المؤسسة خلال السنوات المقبلة، والتي تستهدف العمل على دعم جهود الدولة المصرية الرامية لتنمية المجتمع وكذلك بناء الإنسان المصري، عبر تقديم أوجه دعم مختلفة لمبادرة حياة كريمة من خلال توفير مشروعات لأهالينا في القرى محل تطبيق المبادرة بما يسهم في تغيير واقع حياتهم للأفضل، ووافق المجلس أيضا على السير في إجراءات توفيق أوضاع المؤسسة وفقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة في يناير 2021.