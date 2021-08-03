تراند الفن: زيادة جديدة في أسعار الأسمنت ببعض الشركات بسبب تخفيض الإنتاج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:13 مساءً - كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسمنت ارتفعت تدريجيا بعد عيد الأضحى وحتى الآن بين 150 جنيهًا و200 جنيه للطن ببعض الشركات.

وأرجع الزيني، زيادة الأسعار إلى قرار خفض إنتاج نحو 23 شركة أسمنت.

ووفقا لقول الزيني، فإن سعر طن الأسمنت الشركة العربية ارتفع إلى بين 1060 جنيهًا و1100 جنيه، كما ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة المصرية لافارج إلى بين 1170 و1120 جنيهًا، تسليم أرض المصنع.

وزاد سعر طن الأسمنت بشركة أسمنت سيناء إلى بين 950 جنيهًا و800 جنيه، بحسب الزيني.

ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 950 جنيهًا و1100 جنيه.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارا خلال يوليو الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

وتضمن القرار، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.