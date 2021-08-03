تراند الفن: 20 صورة نادرة لـ مديحة كامل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:13 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي
تحل علينا اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة مديحة كامل، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1948.
مديحة كامل ولد في مدينة الاسكندرية، وانتقلت للعيش في القاهرة منذ عام 1962، ودرست في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت لفترة في مجال عروض الأزياء، ثم عملت في مجال التمثيل من خلال أدوار صغيرة حتى حازت على دور البطولة في فيلم “30 يوم في السجن” عام 1966.
وسرعان ما صارت مديحة كامل إحدى أهم نجمات السينما المصرية، ومن أشهر أعمالها: “الاختيار، أغنية على الممر، الأرملة العذراء، حب وكبرياء، زمان يا حب، لا تدمرني معك، انحراف، الصعود إلى الهاوية” وغيرها، واعتزلت الفن تمامًا قبل إكمالها تصوير فيلم “بوابة أبليس” عام 1993، واحتجبت بعدها عن أي ظهور إعلامي.
ورحلت مديحة كامل جراء مضاعفات مرضها بالقلب والذي أبقاها في مستشفى مصطفى محمود قرابة عشرة أشهر، حتى رحلت عن عالمنا يوم 13 يناير 1997.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.