تراند الفن: تعرف على طرازات السيارات المطروحة للبيع بمزاد جمارك مطار القاهرة المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:13 مساءً - أدمن ‏59 دقيقة مضت سيارات 9 زيارة

كتب – محمد الروبي: أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن إجراء مزايدة لبيع عدد من السيارات المصادرة عبر المصلحة، ذلك يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس الجاري بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة. خطوات الاشتراك: يقوم الراغب المشاركة في المزايدة بشراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، وسداد 10 آلاف جنيهًا كمبلغ للتأمين. للتعرف على السيارات المتاحة بالمزاد اضغط هنا

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