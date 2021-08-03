تراند الفن: إعدام سعودي بعد إدانته بالخروج المسلح على الدولة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:12 مساءً - الرياض – (د ب أ):

نفذت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق سعودي أدين بالخروج المسلح على الدولة وتمويل الإرهاب في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان صحفي اليوم إن “سعودي الجنسية أقدم على الخروج المسلح على سلطات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بمحافظة القطيف (شرق المملكة) مستخدماً في ذلك أسلحة كانت بحوزته”.

وأضافت أن المدان “اشترك مع عدد من المجرمين في الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتمويل الأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها وعلمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة وتستره على ذلك، وسعيه على زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة في المسيرات وأعمال الشغب”.

وأوضح البيان أن “التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، وتم الحكم بقتل المذكور تعزيراً”.

ويرتفع بهذا عدد الذين قامت السلطات السعودية بإعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 33 شخصا، بينهم امرأة .