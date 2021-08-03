تراند الفن: النيابة تصرح بدفن جثة طالب انتحر شنقا في منشأة ناصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:12 مساءً - أدمن ‏22 دقيقة مضت حوادث وقضايا 8 زيارة

كتب- محمود سعيد: صرحت نيابة منشأة ناصر، بتشريح جثة طالب انتحر شنقًا داخل منزله، وتسليمه لذويه لدفنه. كان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقى بلاغًا بانتحار طفل شنقاً داخل غرفة نومه في منزل الأسرة بدائرة القسم. وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفل “م. ر” 15 عامًا، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة. وأقرت أسرة المتوفى بأنهم فوجئوا بانتحاره، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة.

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