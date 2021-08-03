تراند الفن: محمد حمزة يودع منافسات رمي الجلة بأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:12 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت رياضة عربية وعالمية 8 زيارة

القاهرة- مراسل مصراوي: فشل اللاعب محمد حمزة، في التأهل لنهائي منافسات دفع الجلة بألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. وحل اللاعب المصري في المركز الـ 12 بترتيب المجموعة الثانية عقب تحقيقه 19.82 متر. من ناحية أخرى، نجح اللاعب مصطفى عمرو، في التاهل لنهائي منافسات دفع الجلة. وجاء تأهل اللاعب المصري إلى هذا الدور بعد تخطيه الرقم التأهيلي وتحقيقه رقم 21.23 متر كأفضل رقم له هذا الموسم.

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