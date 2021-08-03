تراند الفن: مصرع طفل في حادث سير بالبدرشين

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:12 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت حوادث وقضايا 5 زيارة
كتب- علاء عمران:
لقي طفل مصرعه في حادث تصادم بين سيارة، وتوك توك بالبدرشين، أثناء ذهابه إلى الحضانة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.
البداية بتلقي قسم شرطة البدرشين بلاغ من الأهالي بتصادم توكتوك بسيارة أثناء سيره بالطريق لتوصيل الأطفال إلى الحضانة بطريق الدكمي بالبدرشين.
وعلى الفور انتقلت قوة من القسم تحت قيادة الرائد أحمد عكاشة رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص، وجود جثة طفل متوفي كان يستقل التوكتوك أثناء ذهابه إلى الحضانة مع الأطفال.
وتم القبض على المتسببين في الحادث، واصطحاب سائق مركبة التوكتوك إلى القسم؛ لاستكمال التحقيقات، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.