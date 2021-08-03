تراند الفن: أحدث ظهور لحنان ترك على “إنستجرام”.. وهكذا علّقت حلا شيحة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:12 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة المعتزلة حنان ترك، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

وعلّقت ترك على الصورة قائلةً: “أحياناً نتساءل عن سر القبول والمحبة لشخص ما فتأتي الإجابة في الآية ٩٦ من سورة مريم (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا)، فهناك أشخاص يستوطنون القلب رغم قلة اللقاء.. فاللهم اكتب لنا محبة في السماء وقبولا في الأرض”.

وعلّق عدد من النجوم على صورة حنان ترك، ومن بينهم الفنانة حلا شيحة والتي كتبت: “أمين يا رب”، وهو نفس تعليق دُرة، وأيضا علّقت هند صبري ومي كساب وغيرهم.

وأعلنت حنان ترك اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه “أنا والعسل” المذاع آنذاك عبر قناة “الحياة”، وعقبها ابتعدت عن الإعلام، وعن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر “إنستجرام”، قبل أن تعود مجددا وتشارك جمهورها مجموعة صور لها أمام البحر ووسط الطبيعة وآيات من القرآن الكريم.