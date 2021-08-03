تراند الفن: تقضي على معدلات البطالة.. برلماني يشيد بالطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر

كتب- مصراوي:

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصري، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات؛ ومنها المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وقال مهني إن افتتاح المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” بمدينة السادات، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، يعد من المشروعات القومية الكبيرة التي تشهدها مصر؛ فالمدينة الصناعية تضم عددًا من المصانع؛ منها مصنع البسكويت، ومطحن الدقيق، ومصنع المكرونة، ومصنع المخبوزات، ومصانع طباعة وإنتاج العلب الكرتونية اللازمة لتغليف المنتجات بمختلف أنواعها.

وأضاف مهني أن الطفرة الصناعية التي تشهدها البلاد وافتتاح المشروعات الكبرى، يخلق فرص عمل مختلفة، ويفتح مجالات كثيرة للشباب، مما يسهم بشكل قوي في انخفاض معدل البطالة، وارتفاع معدلات الإنتاج .

وأكد النائب أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، تغيرت كثيرًا عما كانت في السابق، فضربت أروع الأمثلة في مواجهة التحديات، والتصدي لجائحة كورونا، وتحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة، مضيفًا أن ما تقوم به مصر من تحركات اقتصادية يضعها في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًّا.