تراند الفن: روسيا تطرد دبلوماسيا إستونيا من أراضيها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:12 مساءً - موسكو – أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسي من السفارة الإستونية بموسكو، موضحة أن عليه المغادرة في غضون أسبوع.

وذكر بيان للخارجية الروسية أنها استدعت سفير إستونيا لدى روسيا مارجوس لايدري وتم التعبير له عن احتجاج شديد وتسليمه مذكرة بإعلان موظف بالبعثة الدبلوماسية الإستونية في موسكو شخصا غير مرغوب فيه وعليه أن يغادر الأراضي الروسية في غضون أسبوع، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

ودعت الخارجية الروسية – في بيانها – الجانب الإستوني إلى التوقف وعدم المضي في تعقيد الوضع المتوتر بين البلدين أصلا إلى أقصى حد بسبب تصرفاته، مهددة برد حاسم في حال واصلت إستونيا تصرفاتها.

يُذكر أن رد فعل الجانب الروسي هذا يأتي على خلفية استدعاء الخارجية الإستونية السفير الروسي في تالين لتسليمه مذكرة حول إعلان أحد الدبلوماسيين الروس شخصية غير مرغوب فيها، وذلك ردا على احتجاز وطرد القنصل الإستوني في بطرسبورج مارت لاتي مؤخرا.