تراند الفن: ما هي مميزات وعيوب “مثبت السرعة” في السيارة؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:12 مساءً - كتب – محمد جمال:

يعتبر مثبت السرعة من الأنظمة الحديثة في السيارات التي تساعد على توفير الراحة للسائق أثناء القيادة خاصة عند السفر، وتقدم بعض شركات السيارات العالمية مثبت السرعة بشكل قياسية في سياراتها، فيما تقدمه شركات أخرى ضمن باقات التجهيزات الإضافية.

وبالرغم من أهمية مثبت السرعة وامتلاكه للعديد من المزايا، إلا أنه قد يشكل خطورة شديدة إذا استخدم بطريقة خاطئة.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أبرز مزايا مثبت السرعة ومخاطر استخدامه بطريقة خاطئة:

أولاً – المزايا:

– توفير الراحة لسائق السيارة أثناء القيادة خاصة عند القيادة لمسافات طويلة

– خفض استهلاك الوقود في السيارة

– خفض الانبعاثات الصادرة من العادم، ما يحد من التلوث البيئي

– الحفاظ على السيارة على المدى الطويل

– الحد من ارتكاب مخالفات مرورية، حيث يعمل مثبت السرعة على عدم تجاوز السرعات المقررة وفقًا للطريق.

ثانيًا – العيوب:

– حال الشعور بالتعب و الغرهاق ينصح بعدم استخدامه، كونه يساعد فى تلك الحالة على النوم أثناء القيادة.

– الحذر عند المنحنيات القوية في حال تثبيته على سرعات عالية، حيث أن تشغيل هذا النظام يؤدي إلى بطء وعرقلة نظام المكابح.

– قد يتعرض نظام تثبيت السرعة إلى الخلل في حالات نادرة جداً، ما يعرض السائق والركاب للخطر.

– تجنب استخدام هذه الخاصية على الطرق المبتلة، أو غير الممهدة، وذلك تفاديًا للانزلاقات أو اختلال مقود القيادة.