تراند الفن: وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:12 مساءً - أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أداء (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية.

– مساعد قانوني (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

– مدرس قسم التدريب (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو العلوم الطبية التطبيقية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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