تراند الفن: بالفيديو| داعية: المنجمون كاذبون.. والملائكة لا يعلمون الغيب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب- محمد قادوس:

وجه الشيخ أحمد الصباغ الداعية الإسلامي، رسالة لكل من يسعى لمعرفة الغيب أو يستعين بالدجالين والمنجمين، قائلا: كذب المنجمون ولو صدفوا، وهم لم يصدقوا ابدا، مشيرا إلى أن معنى صدفوا هي لو أن المنجمين كلامهم صادف الواقع فهم أيضا كذابون، ضاربا مثلًا من الواقع في ذلك، بأنه يوجد بعض من الأشخاص أرسلوا لي فيديوهات قبل دخول 2020 قالوا فيها انها سنة الرغد وأنها خالية من الأمراض.

وأستشهد الصباغ في ذلك بقول الله تعالى قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، [النمل:65].

وأضاف الداعية، في لقائه ببرنامج، “اسأل مع دعاء” المذاع عبر فضائية “النهار”: بأن الملائكة لا يعلمون الغيب، والنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- عندما صعد في رحلة الإسراء والمعراج مع سيدنا جبريل فطرق جبريل الباب فرد حارس السماء الأولى من بالداخل فرد عليه فقال أنا جبريل ومعي محمد، فهذا دليل على ان حارس السماء الأولى لم يعرف من كان مع سيدنا جبريل.

وأوضح الصباغ أن ربنا- سبحانه وتعالى- قال على لسان سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ،[ العراف:188].