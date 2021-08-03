تراند الفن: القاهرة 41 درجة وأمطار جنوبا.. تفاصيل طقس الأربعاء 4 أغسطس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضاف الخبراء، وفقا للموقع الرسمي للهيئة، أن الطقس ليلا، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مشيرين إلى ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية،

وأشار خبراء الطقس، إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحول الرطوبة، أضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبلغ 80%، في حين تتراوح على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء بين 80 ـ 85%، فيما تنخفض على شمال وجنوب الصعيد لـ 30%.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 27 ـ 41 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الغربية 26 ـ 35، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 26 ـ 36، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28 ـ 39، وشمال الصعيد بين 26 ـ 42، وجنوب الصعيد بين 28 ـ 44 درجة مئوية.