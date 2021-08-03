تراند الفن: متولي يخسر فرصة التأهل إلى نهائي المصارعة.. و”ينافس على البرونزية”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏31 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 9 زيارة

القاهرة- مراسل مصراوي: خسر محمد متولي فرصة التأهل إلى نهائي المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” المقامة حاليا في اليابان حتى الثامن من شهر أغسطس الجاري. وكان متولي قد فاز على البيلاروسي كيريل ماسكيفيتش في ثمن نهائي منافسات وزن 87 كجم مصارعة رومانية لعدم التكافؤ بنتيجة 9-1. ثم تأهل إلى ربع النهائي أمام الكوبي دانييل جريجوريتش إيتشفاريا ويفوز عليه بنتيجة 4-0. وفي نصف النهائي، واجه متولي منافسه المجري فيكتور لورينكر، وخسر أمامه بنتيجة 9-2، ولديه فرصة للمنافسة على الميدالية البرونزية.

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