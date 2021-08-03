تراند الفن: شرطة التموين: ضبط 1460 قضية متنوعة في 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏17 دقيقة مضت حوادث وقضايا 8 زيارة

كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1460 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويأتي ذلك لمواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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