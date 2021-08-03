تراند الفن: مانسوري تضع بصمتها على رولز رويس Ghost لتنطلق بقوة 720 حصان.. صور

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:10 مساءً - برلين – (د ب أ):

أجرت شركة مانسوري تعديلات على السيارة رولز رويس Ghost الفاخرة لزيادة قوة المحرك وتعزيز أجواء الفخامة والرقي من خلال الكثير من الأجزاء المصنوعة من ألياف الكربون.

وأوضحت الشركة الألمانية، أنه بفضل التعديلات التي أجرتها على المحرك سعة 75ر6 لتر، والمكون من 12 أسطوانة على شكل حرف V، زادت قوته من 571 حصان في الموديل القياسي إلى 720 حصان وزيادة عزم الدوران الأقصى من 850 إلى 1020 نيوتن متر، وبالتالي تنطلق السيارة المعدلة من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 4ر4 ثانية بدلا من 8ر4 ثانية في الموديل القياسي.

واعتمدت مانسوري على ألياف الكربون في تصنيع الكثير من أجزاء السيارة المعدلة مثل غطاء المحرك والعتبات والشفة الأمامية وناشر الهواء واسبويلر حافة السقف، والعجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة، كما تأتي سيارة رولز رويس المعدلة بإضاءة LED في شبكة المبرد، والتي يمكن اختيار لونها بحرية، ويتمكن قائد السيارة من تفعيل الإضاءة بشبكة المبرد بضغطة زر.

وقامت مانسوري بتصنيع حقيبة تبريد Cool Bag سعة 14 لترا تتناسب مع تصميم السيارة الفاخرة، ويتم تشغيل هذه الحقيبة عن طريق منفذ 12 فولت، وقد تم تصميم هذه الحقيبة بأبعاد يمكن وضعها على المقعد الخلفي وربطها بحزام الأمان، ويمكن لحقيبة التبريد حفظ ما بداخلها بفرق 25 درجة مئوية عن درجة الحرارة الخارجية.

وتشمل تعديلات مانسوري أيضا ترقية المقصورة الداخلية من خلال الاعتماد على مقود رياضي يتناغم مع فرش الجلد البرتقالي والتطعيمات باللون الأسود.