تراند الفن: جاء وقت زيادة سعره.. 14 رقما لا تعرفه عن رغيف العيش

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز والذي يباع بـ 5 قروش، قائلا: “جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه.. مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة”.

وأضاف الرئيس خلال افتتاح شركة سايلو فوودز: “الكلام ده لازم يتوقف ونعيد تنظيمه بشكل مناسب.. رغيف العيش بيكلفنا 65 قرشا وهذا الأمر لازم يتوقف”.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات حول رغيف الخبز وفقا للبيانات الرسمية لوزارة التموين:

– يتم صرف 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين بإجمالي 150 رغيفا شهريا.

– يتم إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.

– يدفع المواطن 5 قروش مقابل كل رغيف يحصل عليه مقابل تحمل الدولة 55 قرشا عن كل رغيف يتم صرفه للمواطن.

– وفقا للبيانات يوجد في مصر وفقا لقاعدة البيانات 23 مليونا و179 ألف 156 بطاقة خبز يستفيد منها 71 مليونا و 479 ألفا 859 مواطنا.

– دعم العيش يتكلف 50.5 مليار جنيه سنويا في ميزانية العام المالي الحالي.

– يبلغ وزن رغيف الخبز 90 جراما بعد أن كان وزنه 110 جرامات حتى نوفمبر 2020.

– تنتج شيكارة الدقيق 50 كيلو بإنتاج 725 رغيف خبز وفقا لوزن الرغيف 90 جراما.

– الدولة تصرف الدقيق مجانا لصحاب المخبز وتقوم بصرف 1279. قرشا لصاحب المخبز مقابل كل رغيف يتم إنتاجه، أي أن كل 1000 رغيف يتم ضربهم على ماكينة يصرف صاحب المخبز 127.9 جنيه.

– تبلغ عدد المخابز البلدية المدعمة 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.