تراند الفن: مركز الفلك الدولي: تحري هلال شهر محرم يوم الأحد المقبل في معظم الدول الإسلامية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:07 صباحاً - توقع مركز الفلك الدولي، أن يكون يوم الثلاثاء القادم بداية العام الهجري الجديد في العديد من الدول، مشيرا إلى أن معظم الدول الإسلامية، ستتحرى هلال شهر محرم 1443 يوم الأحد القادم.

وقال مركز الفلك الدولي: إن معظم الدول ستتحرى هلال شهر محرم لعام 1443 هجرية يوم الأحد 08 أغسطس، مبينا أن رؤية الهلال يومها مستحيلة من شرق العالم الإسلامي وغير ممكنة من باقي أجزائه.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون بداية العام الهجري يوم الثلاثاء 10 أغسطس في غالبية الدول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.