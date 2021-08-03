تراند الفن: احذر.. الرفع الخاطئ للحمولات يهددك بتآكل مفصل الورك

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:07 صباحاً - أدمن 46 دقيقة مضت لايف ستايل 13 زيارة
د ب أ–
حذرت الجمعية المهنية لعمال البناء من أن الرفع الخاطئ للحمولات قد يؤدي إلى تآكل مفصل الورك، والذي تتمثل أعراضه في الشعور بآلام في منطقة الإربية (المنطقة بين البطن والفخذ) وآلام الظهر وقيود في الحركة.
ولتجنب هذه الأعراض ينبغي رفع الحمولات بشكل صحيح؛ حيث ينبغي أن يكون الظهر في وضعية قائمة ومنتصبة مع مراعاة أن تكون الحمولة قريبة قدر الإمكان من الجسم وتجنب الحركات العنيفة والمفاجئة والتحميل أحادي الجانب.
وبدءا من الحمولات، التي يبلغ وزنها 15 كجم، ينبغي استخدام وسائل نقل الحمولات أو الاستعانة بشخص ثان لحملها.
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