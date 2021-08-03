تراند الفن: رئيس حكام بريميرليج يوضح.. التعديلات الجديدة على VAR في الموسم الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:07 صباحاً - القاهرة- مراسل مصراوي:

كشف مايك رايلي رئيس حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، التعديلات الجديدة المقرر تطبيقها على بطولة بريميرليج موسم 2021/2022.

وينوي الدوري الإنجليزي الممتاز إدخال تغييرات طفيفة على استخدام تقنية VAR هذا الموسم خاصة بقانون التسلل وركلات الجزاء بعد الانتقادات التي تعرض لها على مدار العامين الماضيين.

وتقول صحيفة “ليفربول إيكو”، إن أحد المجالات الرئيسية للقلق هو قانون التسلل والميل إلى استبعاد الأهداف بسبب ملليمترات صغيرة بين المهاجم والمدافع.

وتضيف الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الثلاثاء، أنه في هذا الموسم، سيستخدم الدوري الإنجليزي الممتاز خطوطًا أكثر سمكًا لتحديد حالات التسلل، لكن لا يزال من غير الواضح مدى كثافة الخطوط أو النموذج الذي سيتبعه الدوري.

من جانبه، يعتقد رايلي -رئيس لجنة الحكام- أن الابتعاد عن “مراجعة الأهداف” قد يؤدي إلى تسجيل حوالي 20 هدفًا إضافيًا أو أكثر خلال الحملة.

وقال: “بشكل أساسي، VAR لن يتدخل في المخالفات التافهة وتدخل الحكم وتقنية الفيديو سيكون أعلى قليلاً مما كان عليه في الموسم الماضي”.

وأضاف: “لقد قدمنا ​​ميزة الشك للاعب المهاجم، لذلك عندما يكون لدينا موقف تسلل قريب، سوف نتبع نفس العملية كما في العام الماضي ولكن الآن نطبق خطوط أكثر كثافة”.

وتابع: “ما فعلناه بشكل فعال هو إعادة 20 هدفًا إلى المباراة التي اعتُبرت تسلل الموسم الماضي، لذا فإن أظافر القدمين وأنوف اللاعبين الذين كانوا متسللين – لن يكونوا متسللين الآن”.

كما أكد رايلي أن الاحتكاك الطفيف بين اللاعبين لن يمنح أحقية الحصول على ركلات جزاء في بريميرليج هذا الموسم، لكن في الوقت ذاته، فإن الحكام سيصدرون توجيهات لمنح ركلات جزاء إذا ارتكب اللاعب خطأ لكنه ظل واقفا على قدميه.