تراند الفن: نهاية مغامرة مهاب إسحاق في منافسات الغطس.. “احتل المركز الـ11”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:07 صباحاً - كتبت- منة عمر:
أنهى المصري مهاب إسحاق، منافسات الغطس (3 متر رجال) في المركز الحادي عشر، بعدما تأهل إلى الدور النهائي للمنافسة بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
وكان مهاب قد احتل المركز الـ11 في نصف النهائي بعدما حصد إجمالي 408.85 نقطة، ليتأهل إلى النهائي في إنجاز تاريخي.
وأنهى الغطاس المصري المنافسة في المركز الـ11 ، بعدما قام كل لاعب بـ6 محاولات، وتم جمع نقاطهم لحسم أبطال المنافسة.
وجاءت نقاط مهاب كالتالي:
حصد مهاب إسحاق 72 نقطة في الجولة الأولى ليحتل المركز الثامن.
وفي الجولة الثانية، حصد 39.10 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني عشر والأخير.
وفي الجولة الثالثة، حصد 76.50 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر، بإجمالي نقاط (187.60).
وفي الجولة الرابعة، حصد 69.30 نقطة ليحتل المركز العاشر.
وفي الجولة الخامسة، حصد 50.75 نقطة ليتراجع إلى المركز الحادي عشر.
وفي الجولة السادسة والأخيرة، حصد مهاب 85.50 نقطة، أنهى بهم المنافسة في المركز الـ11 بمجموع نقاط 393.15.
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