تراند الفن: النيابة تواصل التحقيق في قضية التنقيب عن الآثار بعين شمس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:07 صباحاً - كتب- محمود سعيد:

تستمع نيابة عين شمس، اليوم الثلاثاء، لأقوال الضابط مجري التحريات في واقعة ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة متهمين بالتنقيب عن الآثار.

كانت النيابة قررت في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يُفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، بقيام 4 أشخاص، وسيدة، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالقاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث عين شمس من ضبطهم حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه “ملك المتهمة الخامسة”، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 2 متر – أدوات حفر).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.