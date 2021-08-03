تراند الفن: ما السر وراء ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:06 صباحاً - وكالات:
بين الحين والآخر تداهمنا ظهور سلالة جديدة من وباء كورونا الذي يضرب العالم أجمع منذ أكثر من عام، لكن ما السر وراء ذلك؟
قالت مجموعة من العلماء بقيادة فيودور كوندراشوف من المعهد النمساوي للعلوم والتكنولوجيا، إن طفرات SARS-CoV-2 الجديدة بدأت بالانتشار بعد رفع القيود في العديد من البلدان.
وأضافت المجموعة في دراسة نشرتها مجلة Scientific Report العلمية، أنها قامت ببناء نموذج وبائي، واكتشفت أن خطر ظهور الطفرات يعتمد على عاملين: نسبة السكان الذين تم تلقيحهم وعدد عتبة المصابين. ونتيجة الحسابات، خلص الباحثون إلى أنه يجب تطعيم غالبية السكان (على الأقل 60٪).
وأكدت الدراسة، على ضرورة مواصلة السكان ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي، حتى بعد التطعيم بلقاح ضد كوفيد، وفقا لروسيا اليوم.
ووفقا للهؤلاء العلماء، هناك مخاطر واضحة في تنقل البشر وهي تحمل في طياتها مخاطر الإصابة، بسبب اختلاف معدلات التطعيم حول العالم، كما أنها محفوفة بظهور سلالات خطيرة جديدة للفيروس. ولمنع حدوث ذلك، يجب الاتفاق بشكل دولي على القيود الوبائية.
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