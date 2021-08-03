تراند الفن: خلال تفقده لآثار الأمطار.. أمير جازان لأحد المسؤولين: استغلوا الإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:06 صباحاً - وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، المسؤولين في المنطقة باستغلال الإمكانيات المتاحة لمواجهة الأمطار والسيول.

وقال أمير المنطقة خلال جولة تفقدية لأماكن السيول والأمطار، ردًا على حديث أحد المسؤولين في المنطقة بشأن الحلول التي تحتاج مزيدًا من الدعم المادي، إن على المنطقة استغلال ما لديها من إمكانيات ولا تنتظر الدعم.

وأوضح أن الإمكانيات المتوفرة لدى أمانة منطقة جازان والبلديات كبيرة، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الإمكانات قبل المطالبة بالدعم.

وكان أمير منطقة جازان، قد قام أمس الاثنين بجولة ميدانية على بعض المواقع والقرى الواقعة على مقربة من مجرى السيل بوادي شهدان ومركز الحكامية بعد السيول التي شهدتها المنطقة.

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