تراند الفن: حبس متهم بترويج مخدر الهيروين في السلام 4 أيام

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:06 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت حوادث وقضايا 9 زيارة

كتب- محمود الشوربجي: أمرت نيابة السلام، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة. بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة مدينة السلام، من ضبط شخص عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 700 جرام وهاتف محمول، ومبلغ مالي. وبمناقشته أقر بترويجه المواد المخدرة بقصد الإتجار، والكسب غير المشروع منها، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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