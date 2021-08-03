تراند الفن: القناة الناقلة لمباراة مصر وألمانيا في ربع نهائي يد الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:06 صباحاً - كتب- محرر مصراوي:

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، نقل المباراة التي ستجمع منتخبي مصر وألمانيا لكرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” عبر قنواتها المشفرة.

ووفقًا لما نشرته الشبكة في جدول البث عبر شاشاتها، فإن قناة بي إن بريميوم 3 ستكون هي الناقلة للقاء الذي سيقام في دور الثمانية للدورة الأولمبية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا مصر وألمانيا في الواحدة و45 دقيقة من عصر غدًا، الثلاثاء، في إطار مباريات دور الثمانية للعبة كرة اليد بدورة طوكيو 2020.

ولم تعلن القناة بث المواجهة على أيًا من قنواتها المفتوحة، حيث ستقوم ببث منافسات ألعاب القوى عبر قناة بي إن إكسترا 1 المفتوحة، في نفس توقيت لقاء مصر وألمانيا.

بينما لم تكشف القناة عن المنافسة المنقولة عبر قناة بي إن إكسترا 2 المفتوحة في نفس توقيت اللقاء حتى الآن.