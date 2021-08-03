تراند الفن: “متستهونش”.. كيفية اختبار عداد الكهرباء بنفسك في ٦ طرق

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:06 صباحاً - كتب-محمد صلاح

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين على مواصلة توعية المواطنين باتباع الإجراءات الصحيحة التي ربما تُمثل عبئًا على البعض منهم لعل أبرزها كيفية وطريقة فحص عداد الكهرباء ومعرفه إذا ما كان سليما أو غير سليم من خلال اتباع خطوات اختبار العداد الكهربائي.

ويستعرض “مصراوي” في النقاط التالية الطرق التي يتبعها أي مواطن لفحص عداده بنفسه دون انتظار فنى من شركة الكهرباء :_

1- أفصل جميع أجهزة المنزل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة).

2- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كافة الأجهزة.

3- العداد مُسبق الدفع يتم تسجيل الرصيد المتبقي بالعداد بعد فصل كافة الأجهزة.

4- بعد 15 دقيقة من الفصل أعد تشغيل الأجهزة وسجل القراءة مرة أخرى أو المبلغ المتبقي.

5- إذا كانت القراءة ثابتة أو المبلغ ثابت فاطمئن.

6- إذا تغيرت القراءة أو المبلغ المتبقي توجه للشركة لطلب فحص العداد معمليًا.