تراند الفن: مقتل وإصابة خمسة أفراد في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية جنوب تايلاند

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:06 صباحاً - أدمن ‏28 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

بانكوك-(أ ش أ): أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم الثلاثاء أن مجموعة مسلحة هاجمت قاعدة عمليات فرقة رينجرز الـ 45 في منطقة تاك باي بمقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند في ساعة مبكرة اليوم. ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن بيان الشرطة القول إن الهجوم أسفر عن مقتل حارس وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة بعدما تبادل الطرفان إطلاق النار. وبدأ الهجوم على القاعدة عندما ألقى المهاجمون قنابل على المجمع، وفتحوا النار ببنادق ليرد الحراس بإطلاق النار؛ حيث استمرت الواقعة حوالي 15 دقيقة ثم غادر المهاجمون. وأثناء مغادرتهم، فجر المسلحون قنابل جرى زرعها في عدة أعمدة كهرباء؛ مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.

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