تراند الفن: البيت الأبيض: معدلات التطعيم ضد كورونا تخطت 200%

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:06 صباحاً - واشنطن-(أ ش أ):

قال منسق البيت الأبيض المتخصص بمستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جيف زاينتس إن معدلات التطعيم بالولايات المتحدة الأمريكية تخطت 200% .

وأضاف زاينتس – في تصريحات نقلت قناة (الحرة) الأمريكية – إن “الولايات المتحدة سجلت أعلى معدل أسبوعي في نسبة اللقاحات ضد فيروس كورونا منذ الرابع من يوليو الماضي”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة – التي شهدت مؤخرا ارتفاعا ملحوظا – بإصابات (كوفيد-19) تضاعفت فيها نسبة التطعيم.

وأكد منسق البيت الأبيض أن الارتفاع بنسبة التطعيم سيقابله انخفاض بمعدل الإصابات المسجلة.

من جانبها، أشارت المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن البلاد ستشهد خلال الصيف ارتفاعا بنسبة الإصابات مع انتشار سلالة دلتا.

وشهدت الولايات المتحدة 613 ألف حالة وفاة منذ انتشار المرض، بينما شهد العالم 4,2 مليون حالة وفاة، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.