تراند الفن: هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. «الحج والعمرة» تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:15 صباحاً - أوضحت وزارة الحج والعمرة، مدى إمكانية السماح لحاملي التأشيرة السياحية من التسجيل لأداء العمرة.

وتفاعلت الوزارة، مع استفسار أحد المستفيدين عبر “تويتر” والذي تساءل: “هل يمكننا أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟ هل يمكن التقدم بطلب للحصول على تصريح العمرة قبل دخول المملكة؟”.

وأكدت الوزارة، في ردها، أنه ‏‎يمكن التسجيل بتطبيق اعتمرنا كمعتمر خارجي والحجز للصلوات والعمرة، بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى (مُحصَن بالجرعتين، مُحصَن متعافي، مُحصَن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوماً)، لافتة إلى أنه لابد من التواجد داخل المملكة للتسجل بتطبيق اعتمرنا.

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