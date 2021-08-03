تراند الفن: وظائف شاغرة لدى هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:15 صباحاً - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول المخاطر الإستراتيجية.

– محلل الأداء المؤسسي.

– محلل المعلومات الفنية.

– محلل أبحاث ودراسات ضريبية.

– أخصائي اقتصادي.

– محلل رئيسي الأداء المؤسسي.

– مدير المخاطر الإستراتيجية.

– مدقق مساعد.

– مدير حسابات أول.

– محلل بيانات رئيسي.

– مدير بحوث النمذجة والامتثال.

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