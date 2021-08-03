تراند الفن: شيخ الأزهر ووزيرة الصحة يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى القرنة التخصصي بالأقصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:15 صباحاً - كتب – محمود مصطفى:

تفقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات بمستشفى القرنة التخصصي بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور المستشار مصطفى الألهم، محافظ الأقصر، ولفيف من قيادات وزارة الصحة والمحافظة.

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر لدى استقباله وزيرة الصحة بالأقصر بالنموذج الإنشائي للمستشفى حيث يعد المستشفى صرحًا طبيًّا متكاملًا على أرض مدينة القرنة التي تعد من أهم المناطق السياحية بمحافظة الأقصر، حيث تستقبل المدينة آلاف السائحين سنويًّا، وأن منظومة التأمين الصحي الشامل التي يتم تطبيقها في الأقصر ساهمت بشكل فعال في التخفيف على كاهل المرضى وتقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة، مقدمًا الشكر للوزارة على ما تبذله من جهود في سبيل النهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

وصرحت وزيرة الصحة بأن مستشفى القرنة التخصصي بالأقصر يتم إنشاؤه على مساحة 21 ألف متر، بتكلفة تبلغ حوالي 800 مليون جنيه، وأن المستشفى سينضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يتم تطبيقه في المحافظة ضمن المرحلة الثانية، وأنه سيتم الانتهاء من إنشائه وتجهيزيه خلال 8 أشهر وفقًا للأكواد الإنشائية ومعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما وجهت بإنشاء مدرسة للتمريض ملحقة بالمستشفى استجابة لأهالي مدينة القرنة.

ويتم إنشاء مستشفى القرنة التخصصي بالأقصر على مساحة 21 ألف متر، بالإضافة إلى منطقة خدمات مكملة للمستشفى، ومن المقرر أن يضم المستشفى قسم العيادات بمختلف التخصصات الطبية، وقسم الأشعة والذي سيتم تزويده بأحدث الأجهزة في مجال الأشعة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى قسم المعامل، كما سيضم غرف عمليات، رعايات مركزة، غرف تدخلات القسطرة القلبية والمخية، كما سيتم تزويد المستشفى بـ “تانك” أكسجين تبلغ سعته 11 ألف لتر.​