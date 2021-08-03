تراند الفن: بإجمالي يتخطى 31 مليونا.. الهند تُسجل 30 ألفا و549 إصابة جديدة بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 09:15 صباحاً - أدمن ‏36 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

نيودلهي-(أ ش أ): أعلنت الهند تسجيل 30 ألفا و549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 31 مليونا و726 ألفا و507 حالات. وذكرت وزارة الصحة الهندية – حسبما نقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم الثلاثاء – أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 422 حالة وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 425 ألفا و195 حالة. وأفادت الوزارة إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 30 مليونا و896 ألفا و354 حالة. ​

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