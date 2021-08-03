تراند الفن: حدث ليلًا| السيسي يستعرض موقف سد “جوليوس نيريري” التنزاني ونص إقرار التصالح في مخالفات البناء

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 08:20 صباحاً - شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-7 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 231259 حتى اليوم.

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-تخفيض المقدم والأقساط.. “إسكان البرلمان”: مبادرة التمويل العقاري تتيح تملك الشقق بأسعار في المتناول

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري، وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف تحقق الخير والنفع لجموع الشعب المصري، منوهاً أن العنوان الحقيقي لهذه المبادرة هو تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية بنظام التمليك، وحل أزمة قيمة الأقساط الشهرية المرتفعة لتملك الوحدات السكنية، حيث تتيح المبادرة إمكانية تقسيط ثمن الوحدة السكنية على 30 عاماً بفائدة 3% سنويا متناقصة.

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-التمويل العقاري| اعرف الضمانات المطلوبة لقبول الشقة في المبادرة.. “ليس من بينها التسجيل”

حددت مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% التى أطلقها البنك المركزي الشهر الجاري، شروط خاصة بقبول الوحدة المراد تمويلها، حيث يشترط أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهن الوحدة.

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-الرعاية الصحية: 13 شكلًا أوروبيًا وأمريكيًا لزي التمريض بمستشفيات الهيئة بالأقصر

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بتطوير الخدمات التمريضية التى تؤدى للمنتفعين في منشآتها الصحية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية.

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-“دلتا واللقاح والحظر”.. الصحة العالمية تكشف مستجدات كورونا في الشرق الأوسط

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن 132 بلدًا حول العالم أبلغ عن اكتشاف المتحور دلتا، منها 15 بلدًا في إقليمنا حتى آواخر يوليو الماضي، بينما لا يزال المتحور ينتشر بسرعة، وسرعان ما سيصبح متحوّرًا سائدًا على الصعيد العالمي.

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-أعراض جسيمة.. تحذير من الصحة العالمية بشأن إصابات الأطفال بكورونا

حذر الدكتور عبدالناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، من زيادة إصابات الأطفال بفيروس كورونا المستجد نتيجة انتشار متحور دلتا.

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-ترقيات الموظفين.. كم عدد السنوات الواجب قضاؤها في كل درجة؟

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 265 لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

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-لمناقشة نقل مركب خوفو.. وزير الآثار يجتمع بقيادات المتحف الكبير

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير ونقل مركب خوفو الأولى، في مكتبه بمقر الوزارة بالزمالك.

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-للمرة الأولى.. “الكهرباء” تُعلن وصول الأحمال وقت الذروة لـ ٣٣ ألف ميجاوات

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه خلال وقت الذروة، أمس الإثنين، بلغت أقصى الأحمال الكهربائية ٣٣ الف ميجاوات، موضحة أنها تعتبر لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة في الشبكة القومية للكهرباء.

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-الأرصاد: هذه المحافظات تصل فيها درجات الحرارة إلى 45 في الظل

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستصل الأسبوع الجاري، إلى 45 درجة في الظل في عدد من المحافظات.

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-نشر نص إقرار التصالح في مخالفات البناء بعد صدور الخطوات التنفيذية لقرار رئيس الوزراء

حصل “مصراوي” على نص القرار التنفيذي لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصادر في شهر يونيو الماضي، بشأن قبول طلبات التصالح في مخالفات المباني في القرى، دون الانتظار لعمل اللجان.

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-بمشاركة 900 شاب وفتاة في لقاء بأستراليا.. الأنبا أنجيلوس: الله لا يتغير قبل الوباء أو خلاله أو بعده

نظمت إيبارشيتا سيدني وملبورن اليوم الاثنين، لقاءً للشباب حضره ما يقرب من 900 شاب وشابة من جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، من خلال تطبيق ZOOM عبر شبكة الإنترنت.

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-الصحة: تسجيل 85% من سكان الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 85% من سكان محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.

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-“معدلات تاريخية”.. الأرصاد: صيف 2021 الأسخن منذ 5 سنوات

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس صيف هذا العام 2021 هو الأسخن في العالم منذ 5 سنوات.

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-يخزن 34 مليار متر مكعب من المياه.. السيسي يؤكد الدعم الكامل لسد “جوليوس نيريري” التنزاني

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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-السيسي يؤكد أهمية هيئات الإفتاء في تنقية الخطاب الديني من الأفكار المغلوطة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل وفد المشاركين في المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي تنظمه حاليًا دار الإفتاء المصرية تحت عنوان “مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي”، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

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-تبنيه شركات مصرية.. السيسي يستعرض موقف سد “جوليوس نيريري” التنزاني

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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-إنجازات مصر حديث العالم العربي.. “عربية النواب” تشيد بجهود السيسي والمشروعات التي أنجزتها الدولة

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي أنجزتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت حديث جميع الدول العربية، مشيرًا إلى أن أي مسؤول عربي يقوم بزيارة لمصر يشيد بهذه الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ مصر .

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-داخل منطقة صحراوية.. بيان من محافظة القاهرة بشأن شعور مواطني حلوان بهزة أرضية

ردت محافظة القاهرة على استفسارات بعض المواطنين بحي حلوان بشأن أسباب شعورهم بهزة أرضية.

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-لائحة عقوبات.. ننشر قائمة الجزاءات الخاصة بسائقي السكك الحديدية والمترو (خصم يصل لـ20 ألفا)

وزعت هيئة مترو الأنفاق على سائقي القطارات لائحة الجزاءات المطبقة بهيئة السكك الحديدية، والتي اعتمدها مجلس الدولة لتطبيقها في المترو في السادس والعشرين من يونيو الماضي.

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-الصحة العالمية تكشف عن “إحصاءات صادمة” بشأن متحور دلتا

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن 132 بلدًا حول العالم أبلغ عن اكتشاف المتحور دلتا، منها 15 بلدًا في إقليمنا حتى أواخر يوليو الماضي، في حين لا يزال المتحور ينتشر بسرعة، وسرعان ما سيصبح متحوّرًا سائدًا على الصعيد العالمي.

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-رغم تلقيه اللقاح .. إصابة السيناتور ليندسي جراهام بكورونا

أعلن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري البارز ليندسي جراهام مساء أمس الإثنين ثبوت إصابته بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه اللقاح المضاد للفيروس.

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-لدعم الاقتصاد العالمي.. النقد الدولي يوافق على تخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة ٦٥٠ مليار دولار

وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، اليوم، على تخصيص عام لحقوق السحب الخاصة بقيمة تُعادل 650 مليار دولار أمريكي (أي حوالي 456 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) من أجل تعزيز السيولة العالمية ودعم الاقتصاد العالمي.

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-الرئيس التركي يؤكد لنظيره التونسي أهمية استمرار عمل البرلمان في تونس

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن استمرار البرلمان التونسي بأعماله رغم كل الصعوبات أمر مهم بالنسبة لديمقراطية تونس والمنطقة، حسبما أفادت وكالة الأتاضول للأنباء.

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-إيران تدين بيانات واشنطن ولندن “التحريضية” وتعلن الرد بحسم على أي إجراء ضدها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زاده”، أن إيران باعتبارها الدولة الضامنة للأمن في منطقة الخليج “الفارسي”، تدين البيانين المحرضين لكل من بريطانيا وامريكا، اللذين صدرا بتنسيق مدبر له ضد البلاد.

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-واشنطن: الرد على إيران سيكون جماعيًا بعد هجومها على ناقلة نفط إسرائيلية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، أن الرد على استهداف إيران لناقلة النفط الإسرائيلية في بحر العرب سيكون “جماعيًا”، حسبما ذكرت “سي إن إن” عربية.

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-“جثث طافية”.. العثور على قتلى في نهر بين إثيوبيا والسودان

اتسعت رقعة الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي لتطول أقاليم أخرى بعد 9 أشهر من القتال، وحذرت حركة تحرير شعب تيجراي من أن جيشها لن يوقف هجومه ضد القوات الفيدرالية الإثيوبية حتى ترفع حصارها عن المنطقة.

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