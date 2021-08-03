تراند الفن: توقعات طقس اليوم.. هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 08:20 صباحاً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة. وغربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئين الجنوبي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

وتوقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارا معتدلة فجراً على معظم المناطق.

كما توقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وجنوب الأفلاج رياح نشطة وغبار بين المرتفعات ووداي الدواسر حتى نجران إلا أن يصرفها الله.

درجات الحرارة المتوقعة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.