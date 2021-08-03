تراند الفن: محمد حماقي يطرح بوستر ألبومه الجديد “يا فاتني”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 08:20 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي: طرح الفنان محمد حماقي، أول بوستر لألبومه الجديد “يا فاتني” المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة. ألبوم محمد حماقي الجديد يأتي من إنتاج شركته الجديد Ki Records. يصدر ألبوم محمد حماقي “يا فاتني” خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وقرر حماقي عدم طرحه على أسطوانات مدمجة (C.D) والاكتفاء بتسويقه عبر المنصات الموسيقية الإلكترونية. يذكر أن آخر ألبومات محمد حماقي كان “كل يوم من ده” الذي تم طرحه خلال عام 2019، وضم 20 أغنية.

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